Ce jeudi, la journée débutera avec le soleil sur la plupart des régions, excepté à la mer, annonce l'Institut royal météorologique (IRM).

Mais au fil de la journée, le ciel va se couvrir. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés en Campine. Le vent du nord sera modéré et deviendra assez fort à la Côte, où les rafales pourront atteindre 55 km/h. Cette nuit, les températures redescendront vers des valeurs comprises entre ­1 et 6 degrés, sous un vent modéré de nord­-est. Des gelées au sol seront parfois possibles.

Vendredi, les champs nuageux alterneront avec de larges éclaircies. Les maxima varieront de 11 à 17 degrés et le vent sera encore présent.