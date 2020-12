Quelques ondées arroseront le pays par endroits. Du côté des températures, les maxima varieront de 1 degré en haute Belgique à 8 degrés à la mer. Quant au vent, il sera généralement faible et variable, voire modéré à la Côte. Cette nuit, une perturbation transitera du nord­ ouest vers le sud­ est. Quelques bancs de brouillard pourront à nouveau se former en Ardenne. Les minima descendront entre 0 degré en Hautes­ Fagnes et autour 5 degrés ailleurs. Le vent deviendra modéré de sud à sud­ ouest.

Jeudi, le ciel sera souvent très nuageux avec d'abord quelques faibles pluies, qui s'intensifieront en cours d'après-midi. En Haute Ardenne, les précipitations pourraient prendre un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 1 degré sur les hauteurs ardennaises et 7 degrés dans l'ouest. Le vent soufflera assez fort en début de soirée.