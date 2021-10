Le temps sera variable mercredi matin avec une alternance d'éclaircies et de nuages, parfois accompagnés de quelques ondées locales. Le temps se fera plus sec en cours d'après-midi à l'ouest mais le risque d'averse perdurera sur la partie orientale du territoire belge. Les maxima oscilleront entre 9 et 12 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 12 et 15 degrés partout ailleurs. Le vent sera d'abord faible de secteur ouest et pourra devenir modéré de secteur nord-ouest au cours de la journée. En soirée et cette nuit, le temps sera sec et nuageux avec encore quelques éclaircies au sud et au sud-est. Quelques faibles averses sont attendues au nord du pays au cours de la nuit. Les minima seront compris entre 3 degrés en Lorraine belge et 11 degrés à la côte. Le vent de sud-ouest sera parfois modéré au nord mais restera faible partout ailleurs.

Jeudi, le temps sera majoritairement gris et sec avec une faible probabilité d'averses éparses. Le thermomètre grimpera jusqu'à 17 degrés.