Le temps sera ensoleillé partout ce samedi, mais le vent sera piquant, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques petits nuages inoffensifs seront possibles, notamment dans l'Est. Les maxima seront compris entre 8 ou 9°C sur les sommets de l'Ardenne et 12 ou 13°C dans l'ouest du pays. Le vent d'est­-nord­-est sera modéré, et au littoral parfois assez fort, avec des rafales autour de 45 km/h.

Samedi soir et durant la nuit, le ciel sera d'abord dégagé ou peu nuageux. Ensuite, la nébulosité deviendra variable à partir des frontières de l'Est avec, à l'aube, un risque de quelques averses hivernales dans l'Est. Les minima oscilleront entre 0 et ­2°C au sud du sillon Sambre et Meuse et seront de l'ordre +1 ou +2°C dans le centre et de +3°C à la Côte.

Dimanche, des éclaircies se partageront le ciel avec des passages nuageux, parfois accompagnés d'une averse. Les précipitations en matinée pourront adopter un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures maximales seront comprises entre 6 et 11°C. Le vent sera faible à modéré et direction variable.