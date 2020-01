Lundi matin, le temps sera sec et deviendra progressivement ensoleillé au sud du sillon Sambre et Meuse, annonce l'Institut royal de météorologie (IRM).

Ailleurs, le temps restera généralement gris avec quelques rayons de soleil par endroits. Les maxima se situeront entre 2° en Hautes­ Fagnes et 5° à la Côte. Le vent sera faible et variable en Basse et Moyenne Belgique, généralement modéré de secteur nord­ est en Ardenne.

L'IRM conseille d'être prudent en raison de la présence de brouillard givrant par endroits et localement de plaques de givre ou de glace. Lundi soir et dans la nuit, le temps restera sec mais deviendra froid avec des gelées généralisées. Du brouillard givrant et des nuages bas pourraient se former dans la plupart des régions. Les minima seront compris entre 0° à la Côte et localement ­5° en Ardenne. Le vent sera faible de direction variable. Mardi, après la dissipation parfois lente de la grisaille, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 2° à 4°. Le reste de la semaine, le temps sera sec et souvent gris avec des maxima de 3° à 5°.