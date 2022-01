Une zone de pluie traversera la Belgique jeudi du littoral vers l'Ardenne, mais des éclaircies suivront, annonce l'IRM à l'aube.

A l'avant, quelques précipitations hivernales seront possibles sur les hauts plateaux de l'est. A l'arrière, le ciel se dégagera l'après-midi sur le nord-ouest, puis en soirée sur le centre du pays. Il fera plus doux avec des maxima compris entre 3 degrés sur les hauts plateaux de l'est et 9 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h, d'ouest à sud-ouest tournant ensuite entre l'ouest et le nord-ouest.

Mise en garde contre des conditions glissantes en provinces de Liège, Namur et Luxembourg

L'Institut royal météorologique (IRM) émet jeudi matin une alerte jaune pour des conditions glissantes, alors que du givre et des précipitations hivernales sont attendues en provinces de Liège, Namur et Luxembourg une partie de la matinée. L'IRM annonce que des nuages bas et des brouillards pourront conduire à la formation de givre en Haute Belgique, et que quelques précipitations hivernales seront également possibles sur l'est du pays, en quantités limitées.

L'alerte jaune est en place jusque 11H00 du matin en provinces de Liège et Luxembourg, mais jusque 07h00 seulement en province de Namur.