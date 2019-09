Ce dimanche après-midi, le ciel sera partiellement nuageux avec la possibilité de quelques averses isolées, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima oscilleront entre 17 degrés en Hautes-Fagnes et 21 degrés localement ailleurs. Le vent soufflera peu.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu à parfois encore partiellement nuageux. Une faible averse sera encore possible, principalement sur l'ouest et le nord-ouest du pays.

Ce lundi de rentrée des classes, la journée débutera avec de larges éclaircies et un temps sec. Au fil des heures, la nébulosité deviendra plus importante mais le temps restera généralement sec. Seules quelques faibles précipitations seront possibles, surtout sur les régions proches des Pays-Bas. Les maxima seront compris entre 16 et 20 ou 21 degrés. Le vent sera faible à modéré, au littoral modéré, d'ouest à nord-ouest.

Mardi, nous profiterons d'abord de larges éclaircies. Ensuite, le ciel s'ennuagera mais le temps restera sec. Maxima attendus autour de 21 degrés dans le centre sous un vent modéré d'ouest-sud-ouest.