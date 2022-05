Après une année 2021 particulièrement humide marquée, durant l’été, par des inondations catastrophiques et meurtrières, va-t-on connaître une année historique en matière de sécheresse ? Les courbes de précipitations enregistrées ces dernières semaines semblent tendre vers un record par le bas tandis que les prévisions des prochains jours ne sont guère favorables à une amélioration de la situation. Si bien que le record de 1976, printemps le plus sec des 50 dernières années selon les statistiques de l’Institut royal météorologique (IRM), pourrait bien être pulvérisé cette année. "La situation indique clairement qu’on tend vers une sécheresse de surface qui risque, notamment, d’être problématique pour les agriculteurs et éleveurs, confie Pascal Mormal, météorologue au sein de l’IRM. Et les prévisions des prochains jours ne sont pas excellentes en la matière. Le temps devrait rester globalement très sec jusqu’à la fin mai."

Les précipitations qui ont touché certaines zones du pays dans la nuit de mercredi à jeudi ne devraient pas changer fondamentalement la donne. Tout comme les orages qui pourraient toucher notre pays dimanche soir et lundi. "Il pourrait aussi y avoir quelques orages localisés à la fin du mois, mais ce n’est pas cela qui devrait permettre de combler les déficits de précipitations enregistrés depuis plusieurs semaines."

(...)