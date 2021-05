La météo aura rarement été autant au centre des discussions. Après un printemps 2020 record, le temps de cette année nous rappelle que nous sommes bien en Belgique. Malheureusement, cela tombe mal vu la réouverture des terrasses et le fameux plan plein air. Et si on pourrait penser que nous vivons une période exceptionnellement mauvaise, ce n’est pas vraiment le cas. "Il est vrai qu’on se dirige vers le printemps le plus frais depuis 2013. Pour rappel, le printemps météorologique va du 1er mars au 1er juin et le mois d’avril a été le plus frais depuis 1986, note Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Au niveau des précipitations, je dois dire que, paradoxalement, on n’est pas du tout dans des chiffres exceptionnels pour le moment en mai. Au 16 mai, on relevait 31,1 litres par mètre carré en moyenne en Belgique. La moyenne pour un mois de mai complet est de 59,7 litres. On est donc sur des chiffres proches des moyennes. Il faudra voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir, évidemment. En ce qui concerne l’ensemble du printemps, on sera là aussi dans les moyennes puisque le mois de mars avait été sec, comme la majeure partie d’avril. En fait, le contraste est marqué avec la même période en 2020, mais nous avions connu les mois d’avril et de mai les plus secs de l’histoire ! "

Mais revenons à 2021 et aux semaines à venir. Pour la seconde moitié du mois de mai d’ailleurs, il ne faut pas espérer de changement radical. " Les prochains jours vont rester perturbés et il ne faut rien attendre d’autre dans l’immédiat, regrette-t-il. Par contre, on peut peut-être s’attendre à un léger mieux pour la toute fin du mois de mai ou le début du mois de juin. "