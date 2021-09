Métiers en pénurie: "À l’école, certains sont encore dans le 'Si tu ne réussis pas, tu iras en technique'" Belgique Adrien de Marneffe © D.R.

Les pénuries de main-d’œuvre sont constatées dans les mêmes secteurs à travers le pays, mais aussi en France ou au Pays-Bas.

"Georges-Louis Bouchez et Paul Magnette (NdlR : selon lui, pour le MR, la solution aux pénuries est le travail forcé et la sanction) sont dans une posture politique. Ce n’est pas par le clash que se résoudra le problème. On voit que les personnes qui sont durablement au chômage ont un profil de compétences pas adapté. Il faut faire un gros effort de formation", nous indique Bernard Clerfayt (Défi), ministre bruxellois de l’Emploi. "Mais j e ne suis pas d’accord qu’on doit obligatoirement se former dans un métier en pénurie. Dire : vous devez être maçon ou infirmier ne fonctionnera pas si les gens ne veulent pas faire ces métiers. De plus, les exclure transfère les personnes du chômage au CPAS. Cela dit, il faut rappeler à ces gens l’obligation de se former, mais dans le métier de leur choix."