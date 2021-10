Depuis la reprise de l’économie, les appels à travailler n’ont jamais été aussi nombreux.

Des responsables politiques menacent de sanctions les chômeurs qui n’acceptent pas l’emploi proposé. Un véritable matraquage est en outre réalisé en faveur des "métiers en pénurie".

Plus que jamais, en 2021, l’oisiveté semble être mère de tous les vices. Cela alors qu’il y a une ou deux générations, l’espoir était réel que les progrès scientifiques permettraient un jour à l’être humain d’abandonner toute forme de contrainte professionnelle, au profit de loisirs plus agréables pour le corps et l’esprit.