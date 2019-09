Les étudiants belges dépensent en moyenne 468 € pour meubler leur kot. Et 62 % obtiennent de l’aide de leurs parents, les filles étant généralement plus soutenues (64 %) que les garçons (58 %), selon les résultats d’une enquête menée par Dedicated pour le compte de la chaîne de supermarchés Lidl, enseigne qui présente pour la première fois une gamme "back to kot" en magasin.

Si la dépense moyenne s’élève à 468 € environ, les garçons se montrent plus dépensiers que les filles (591 € vs 386 €). Pas moins de 40 % des garçons pensent qu’ils vont investir plus de 500 € dans leur nouvel espace de vie, alors que seulement 24 % des filles le pensent.

"L’époque où l’on ne s’occupait que de la rentrée scolaire est révolue. L’an dernier, nous avons constaté que beaucoup de nos clients achetaient du mobilier via notre boutique en ligne pour aménager leur kot, mais aussi qu’ils venaient au magasin pour des petites décorations d’intérieur. Cette année, chaque semaine, nous allons présenter une thématique différente : salle de bains, lumière et matelas, décoration ou encore de l’électroménager et du mobilier en tout genre. Nous voulons ainsi donner à nos étudiants koteurs la possibilité de voir dans nos magasins les articles qu’ils peuvent utiliser pour aménager leur kot" , explique Julien Wathieu, porte-parole de Lidl.

Lorsqu’ils meublent leur premier espace de vie, les étudiants belges accordent une grande partie de leur budget à la literie (39 %), puis à un micro-ondes (29 %), à l’électroménager (22 %) et à leur bureau (19 %). Et 68 % des étudiants pensent surtout à meubler leur chambre, mais un étudiant sur quatre en Flandre aime aussi aménager lui-même son salon, contre un sur six en Wallonie. De plus, 13 % des étudiants qui cherchent un logement à Bruxelles trouvent aussi important d’aménager la cuisine, contre 8 % en Flandre et en Wallonie. Un étudiant sur dix à Bruxelles pense aussi à équiper les sanitaires.

Les étudiants flamands dépensent le plus d’argent pour leur ordinateur portable ou PC (54 % contre 24 % en Wallonie et 7 % à Bruxelles), puis pour du petit matériel électronique (38 % contre 17 % en Wallonie et 5 % à Bruxelles) ainsi que pour un bureau (33 % contre 10 % en Wallonie et 9 % à Bruxelles).