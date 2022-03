Meyrem Almaci démissionne de la présidence de Groen. Elle a annoncé lors d'une conférence de presse ce mercredi matin qu'elle envisageait depuis un certain de remettre son mandat à la tête des Verts flamands. Elle a choisi de consacrer plus de temps à ses proches. Elle continuera par ailleurs à siéger au parlement flamand.

Sur sa page Facebook, elle explique notamment que ses deux enfants n'ont "jamais connu autre chose qu'une mère extrêmement travailleuse. Pendant le confinement, ils ont soudainement eu une mère qui était souvent à la maison, physiquement, mais pas mentalement. Et ça fait de plus en plus mal. J'ai attendu que le fichu dossier de sortie nucléaire soit terminé. Cet obstacle a maintenant été franchi. Cela permet d'avoir l'esprit tranquille".

Et d'ajouter : "Est-ce le bon moment pour partir ? Je ne sais pas vraiment. Comparé à l'horreur de la guerre, tout est relatif. Pour le climat, le temps s'écoule impitoyablement. Mais malheureusement, cela s'applique aussi à mes proches. Ma mère de 82 ans, mon mari qui a mis sa carrière en veilleuse, mes enfants qui ont littéralement grandi au-dessus de ma tête... m'ont offert plus que je ne pouvais leur offrir ces dernières années. Maintenant je veux être là pour eux un peu plus."

Âgée de 46 ans, Meyrem Almaci était depuis 8 ans à la tête des écologistes flamands.

Meyrem Almaci a pris la succession de Wouter Van Besien en 2014 avec son colistier Jeremie Vaneeckhout. Elle l'avait emporté avec 60% des voix face à Elke Van den Brandt.

En 2019, Almaci a rempilé pour un second mandat, l'emportant de justesse face à Björn Rzoska avec 53,2 % des voix.

Groen a certes engrangé des gains électoraux en 2019, mais la "vague verte" espérée ne s'est pas concrétisée. Le parti a toutefois pu monter dans la majorité fédérale. La nomination des ministres ne s'était pas déroulée sans heurts.

L'annonce du départ de Meyrem Almaci intervient moins d'une semaine après l'accord fédéral sur l'énergie.