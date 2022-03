"Je vais pouvoir prendre des vacances, passer du temps avec mes enfants et mon mari, aller à des concerts", se réjouit mercredi Meyrem Almaci au terme d’une conférence de presse surprise annoncée le matin même. "Je vais pouvoir aller au festival de Dour. J’ai déjà mes tickets", assure cette ancienne fan de punk et de metal qui, plus jeune, n’hésitait à se lancer dans les pogo. "Ces dernières années, je ne pouvais plus le faire parce que tout le monde me reconnaissait." Dans quelques mois, cela sera peut-être à nouveau possible.

A 46 ans, la présidente sortante de Groen fait le choix de remettre son mandat pour pouvoir souffler. Un choix qu’elle précise avoir fait l’été passé lors d’un séjour en Turquie et qu’elle a longuement réfléchi. Meyrem Almaci décrit la période actuelle comme particulièrement éprouvante pour les leaders politiques, évoquant tour à tour l’épidémie de fake news, les caricatures des politiciens, la guerre ou encore un certain cynisme ambiant.