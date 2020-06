Le député MR Michel De Maegd pousse un énorme coup de gueule contre les propos de Philippe Close, Rudi Vervoort et des membres du conseil communal bruxellois. “Je ne peux pas accepter ce déshonneur, si cela recommence, j’envisage de porter plainte auprès d’Unia.” L’ex présentateur star du JT d’RTL-TVI dénonce l’incohérence du PS. “On ne peut pas au PS critiquer en permanence Theo Francken et Donald Trump et tenir les mêmes propos.”

On vous dit particulièrement remonté contre les propos du PS à l’égard du MR suite à la manifestation “Black lives matter” et de Philippe Close notamment (Ndlr : le bourgmestre de Bruxelles a estimé, en réponse aux critiques du MR “Peut-être que le thème de la manifestation leur posait problème”).

“Il y a deux volets. Le premier, c’est qu’ils n’assument pas leurs responsabilités quant à l’organisation de cette manifestation. Il y a un arrêté ministériel qui a été pris le 5 juin 2020 et qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. La décision a été prise par le CNS dans lequel siège Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois. Alors quand j’entends Vervoort qui sort de son hibernation pour dire : “C’est de la faute du fédéral”… C’est toujours de la faute du fédéral, hein ! Non : les règles sont très claires. Philippe Close a enfreint la loi. Point à la ligne. Rudi Vervoort est l’autorité qui doit veiller au respect des règles.”