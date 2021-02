Michel De Maegd, député MR, estime que la confiance entre le Parlement et le ministre de la Mobilité “est rompue”. "J'ai la preuve qu’il aurait pu annuler la décision de SNCB en travaillant sérieusement ces dossiers. C’est un scandale", tonne le député MR qui pointe l'article 162 nonies de la loi de 1991.

Le MR et le PS ont tenus des propos très durs ce mercredi à la Chambre contre Georges Gilkinet (Ecolo), le ministre fédéral de la Mobilité, dans le dossier de la fermeture de guichets de la SNCB. Pour rappel, la SNCB a annoncé que des guichets allaient être fermés dans 44 gares belges en 2021. L’écologiste a assuré qu’il était tenu dans ces décisions par un contrat de gestion remontant à 2008. Michel De Maegd pointe du doigt deux éléments qu'il juge très problématiques dans la défense du ministre et ne veut pas en rester là. Le cabinet du ministre Gilkinet a réagi précisant que "le ministre a expliqué clairement qu'il avait été informé des intentions de la SNCB et avait émis des réserves".

Vous avez épinglé durement Georges Gilkinet ce mercredi à la Chambre.

“Il ment constamment par omission ou par des demis vérités. Cela devient vraiment problématique. J’ai découvert deux éléments extrêmement graves. Ce genre d’attitude ne peut exister entre un ministre et un Parlement.”

(...)