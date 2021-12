La semaine dernière, après la décision de fermer la culture prise par le Codeco, Michel Kacenelenbogen était remonté comme un coucou suisse. Dans nos pages, le directeur du Théâtre Le Public criait à la non-assistance à personne en danger.

Ce mardi, c’était le soulagement qui prévalait en début de soirée à la suite de l’arrêt du Conseil d’État suspendant l’arrêté royal mettant en œuvre les décisions du Codeco. Un double soulagement même. "Le premier, c’est d’ouvrir légalement ce soir (mardi soir, NdlR). Parce qu’ouvrir plus ou moins illégalement, en résistant à une nouvelle décision, ce n’est jamais agréable." L’ambiance sera particulière, ajoute-t-il, "parce que ce soir, on avait fait de chaque spectateur un client de restaurant potentiel en leur disant que peut-être la police allait intervenir et que s’ils le voulaient, ils pouvaient encore partir. Maintenant, on va simplement pouvoir leur dire merci car grâce à leur soutien ce soir, nous sommes ouverts dans la légalité".