Belgique La mission créée des frustrations chez certains militaires qui préféreraient partir en mission.

Depuis qu’il a intégré l’armée, Jérémy* n’a presque connu, "mis à part deux trois déplacements par-ci par-là", que les rues de Bruxelles dans le cadre de la mission OVG. S’il n’a pas d’autre choix que d’exécuter les ordres d’en haut, il a hâte qu’elle se termine. "Je ne suis pas entré dans l’armée pour faire le plot en rue… Je me rappelle encore lors du premier ‘job day’ organisé par la Défense où je me suis rendu, on nous parlait de missions à l’étranger, d’opérations sensibles, de responsabilités, or ici j’ai l’impression de tourner en rond. Je le fais car je dois avant tout servir mon pays mais ce n’est clairement pas ce qui m’a motivé à intégrer l’armée."

(...)