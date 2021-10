Claire Marnette, 26 ans, a construit une entreprise sur son image mais aussi sa personnalité.

Elle fait partie du club fermé des influenceuses qui vivent bien de leurs comptes sur les réseaux sociaux en Belgique. Depuis 10 ans, Claire Marnette a construit une communauté de plus de 211 000 followers sur Instagram sous le nom de Milkywaysblueyes. Sur son site comme sur les réseaux, la blogueuse devenue influenceuse met en scène sa passion pour la mode, ses conseils lifestyle, ses voyages, ses bonnes adresses en Belgique et ailleurs et sa fantaisie aussi.

"Futile", "connais pas", "Les influenceuses, ça sert à rien", critiques sur son physique : Claire Marnette s’est blindée "en béton armé" contre les commentaires désobligeants, péjoratifs, négatifs, et préfère souligner le travail et l’entreprenariat derrière images glam, vidéos et textes. Influenceuse ? Elle accepte bien sûr ce terme mais regrette sa connotation négative et péjorative. "Le métier regroupe beaucoup plus de choses intéressantes que cette simple définition. Je préfère dire que je suis créatrice de contenus. Notre métier n’est pas d’influencer, c’est une conséquence de tout un travail en amont."