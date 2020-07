L’enfant de 6 ans souffre de graves retards dans son développement. Ses trois sœurs sont touchées aussi.

Milo a six ans. Il n’a marché qu’à l’âge de 26 mois. Cela fait à peine deux ans qu’il parvient à dialoguer avec ses parents. Il apprend seulement à se laver. Maladroitement, il parvient aujourd’hui à attraper une balle mais pas encore à la relancer. Il ne distingue pas les formes, les couleurs, les chiffres. Il n’est pas encore propre. Il souffre d’un trouble du déficit de l’attention. Il ne sait pas tenir un crayon. En termes d’apprentissage et de développement global, il a deux ans et demi…

Lorsque Rocco et Virginie (Namur) donnent naissance à des jumeaux, Timo et Milo sont en parfaite santé.

(...)