Le prix de la vie augmente, et pas seulement pour la facture d’énergie. Celle-ci a un impact sur les tarifs des produits de première nécessité, voire, à terme, sur les additions dans les restaurants, par exemple. Et si les salaires ont été indexés en ce début d’année, permettant aux salariés belges de gagner plusieurs dizaines d’euros nets tous les mois, une autre bonne nouvelle a été annoncée par le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. Dès le mois d’avril, un mini-tax shift va entrer en application, permettant d’augmenter le salaire minimum, et même tous les salaires jusqu’à 2 750 € brut. Cela soulève évidemment plusieurs questions : combien ? Comment ? Quand ? Pour combien de temps ? Les experts de Securex se sont penchés sur ces questions.

(...)