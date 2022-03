Cela pour faire face à l'afflux de réfugiés venus d'Ukraine mais aussi car l'organisme a augmenté l'an dernier sa capacité d'accueil de 5.400 places, pour atteindre 30.000 places disponibles, avec un taux d'occupation actuel de 94%. Qui dit places d'accueil en hausse dit besoin accru de personnel d'encadrement: assistants sociaux, logisticiens, accompagnateurs sociaux, éducateurs, mais aussi administratifs (comptables, RH, communication).

Fedasil cherche à pourvoir 200 postes (pour moitié francophones et moitié néerlandophones) principalement pour ses centres ouverts de Molenbeek et de Bordet, mais aussi pour alimenter la réserve de recrutement à plus long terme.

Avec l'arrivée en masse de réfugiés venus d'Ukraine, Fedasil a en effet dû libérer 40 collaborateurs pour le centre d'enregistrement du Heysel, ce qui a mis la pression sur le reste des équipes dans les centres régionaux.