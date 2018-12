Point d’orgue de la soirée du 31 décembre, le feu d’artifice est un incontournable du passage à l’an neuf. Benoît Halein, responsable des artificiers Van Cleemput et à la tête de la boutique de feux d’artifice bruxelloise Dees, nous livre ses conseils pour que cet instant magique ne vire pas au cauchemar. "Les acheteurs demandent avant tout à être en sécurité. Pour les fêtes de fin d’années, les crépitants et les couleurs or ont la cote" , affirme-t-il.

"Avant tout, il faut se fournir dans les magasins spécialisés qui ont pignon sur rue", préconise le maître artificier qui réalise le feu d’artifice du 21 juillet chaque année à Bruxelles.

(...)