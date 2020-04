Le gouvernement fédéral a chargé le ministère de la Défense de lancer, via son service des achats, un marché public pour acquérir douze millions de masques en tissu destinés à la population belge pour endiguer la propagation du coronavirus, a indiqué mardi le responsable de ce département, Philippe Goffin.

"Le conseil des ministres nous a donné clairement la mission de commander douze millions de masques. Donc le marché public est lancé", a-t-il affirmé à la RTBF. La décision a été validée lundi soir lors d'un conseil des ministres par voie électronique. "Désormais il appartient à nos services de solliciter toute une série de candidats (fournisseurs) pour une remise de prix, avec plusieurs éléments qui vont jouer dans le cadre de ce marché", a ajouté M. Goffin (MR). Il a notamment cité le prix et le délai de mise à disposition de ces millions de masques. Le ministre a souligné que le marché est "très difficile pour le moment", car de nombreux pays commandent des masques en textile. "Ce sera à la Belgique de se frayer un chemin dans un marché qui est pour le moment saturé", a ajouté M. Goffin, en évoquant, selon la RTBF, une livraison "en mai".

De source militaire, on précise que c'est la Direction générale des Ressources matérielles (DGMR) de la Défense - responsable des achats, des ventes, des travaux d'infrastructures et de la participation à des programmes de défense en coopération - qui sera chargée de passer ce marché. Et comme tous les marchés publics, celui-ci est soumis à une série de clauses légales, notamment en termes de confidentialité, explique-t-on de même source. La Première ministre Sophie Wilmès avait annoncé vendredi dernier, à l'issue d'une longue réunion du Conseil national de sécurité (CNS), qu'une protection couvrant la bouche et le nez sera obligatoire dans les transports en commun pour tous les voyageurs âgés de 12 ans ou plus à partir du 4 mai prochain. Selon elle, le gouvernement fédéral et les entités fédérées veilleront à ce que chaque citoyen puisse obtenir "au moins une protection en tissu normée couvrant bouche et nez".