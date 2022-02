Les militaires ne sont plus déployés en rue depuis le mois de septembre 2021.

Au mois de septembre dernier, l’armée a mis fin à l’opération Vigilant Guardian (OVG) en soutien à la police fédérale, qui aura mobilisé des milliers d’hommes et de femmes pour sécuriser les rues des grandes villes, les gares, les aéroports, les ambassades de pays "sensibles" et des sites nucléaires depuis janvier 2015. Peu à peu, c’est la Police qui a repris cette responsabilité. Ces militaires étaient présents en rue - statiquement d’abord, puis lors de patrouilles "dynamiques" ensuite à la suite de l’attentat contre l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo à Paris et du démantèlement d’une cellule djihadiste à Verviers.