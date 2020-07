Le 20 juillet dernier, à la veille de la fête nationale, le Roi Phillippe avait chargé les présidents du PS et de la NV-A d'une mission de pré-formation, dont l'objectif était "de prendre les initiatives nécessaires permettant la mise en place d'un gouvernement qui s'appuie sur une large majorité au Parlement".

Durant ces dix premiers jours de travail, Paul Magnette et Bart de Wever ont rencontré plusieurs présidents de partis, dont notamment les libéraux du MR et de l'Open VLD, ainsi que les centristes (CdH et CD&V), qui pourraient être les potentiels partenaires de la future coalition gouvernementale.



Les présidents du PS et de la N-VA ont été reçus par le Roi pour faire un premier point sur leur mission de pré-formation. Le Roi leur a demandé de réunir au plus vite les présidents de partis pouvant offrir une large assise à la formation d’un gouvernement. Ils feront un nouveau rapport le 8 août.