Les incendies qui frappent l’Australie depuis plus de trois mois ont déjà détruit plus de 10 millions d’hectares. C’est trois fois la surface de la Belgique. Des milliers de maisons sont partie en fumée et plus d’un milliard d’animaux sont morts à travers tout le territoire.

Les koalas sont particulièrement touchés. Ces animaux, emblématiques de l’Australie, sont menacés d’extinction. Ce qui ne laisse pas les Belges indifférents.

(...)