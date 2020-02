En voiture, en scooter, à vélo, en trottinette ou à pied : circuler dans certaines villes est devenu un enfer .

On n’a jamais autant parlé de mobilité douce et les rues n’ont jamais été autant source de stress et de danger.

Entre quelques conducteurs de voitures qui ne sont pas encore habitués à la vitesse, des vélos à assistance électrique et entament des dépassements qu’ils terminent en queue de poisson au risque de provoquer des blessures graves au cycliste et certains adeptes de deux-roues qui jouent aux plus malins et roulent sur les trottoirs, slaloment entre les voitures et roulent sans éclairage ou casque au risque de leur vie.

Entre des automobilistes pressés qui veulent gagner quelques secondes en refusant la priorité aux piétons. Et des piétons inconscients qui font abstraction du monde extérieur les écouteurs vissés aux oreilles et les yeux rivés sur leur smartphone, incapables de détecter le moindre signe de danger. Ils sont tellement nombreux qu’on leur a trouvé un nom : les smombies.

Entre les conducteurs attentifs au code de la route qui ont des sueurs froides en tombant face à face avec une trottinette électrique empruntant un sens interdit. Et les usagers de ces engins modernes en free-floating qui oublient qu’ils ne conduisent pas un jouet et que les règles s’adressent à tous les usagers.

Entre les piétons qui sont à la merci des chauffards, qu’ils roulent à deux ou quatre roues, mais qui commettent eux-mêmes leur lot d’incivilités et d’imprudences…

Chez nous, on s’énerve de plus en plus sur la route. Mais chez nos voisins français, en particulier à Paris où les motos et scooters viennent s’ajouter en nombre aux autres catégories d’usagers, c’est pire. La loi de la jungle. Le Far West avec des montures modernes. Le documentaire proposé par François Mazure dans Doc Shot le montre : circuler dans certaines villes est devenu un enfer. La route est saturée et la sécurité de chacun passe au second plan.

Dans ce climat de tension permanente, la guerre est déclarée entre les différents usagers de la route. Et c’est là que l’usager faible prend toute sa signification. Les plus vulnérables, ce sont les piétons : un mort sur deux sur la route est un piéton. Les cyclistes sont, eux aussi, en première ligne des accidents graves : 630 blessés en 2018. Quant aux adeptes des trottinettes, en particulier électriques, ils sont déjà plusieurs dans le monde à avoir perdu la vie et subi des blessures graves.