La mobilité des Belges et plus particulièrement leurs modes de déplacement ont-ils évolué suite au confinement qui a été instauré entre le 18 mars et le 4 mai dernier ? C’est la question à laquelle l’institut Vias, spécialiste en la matière, a tenté de répondre au travers de la troisième édition de son baromètre de la mobilité.

Avec un constat assez marquant : la peur du coronavirus aura entraîné une modification de comportement chez certains citoyens, encore bien visible aujourd’hui. Selon Vias, qui s’est basé sur les chiffres de fréquentation des différentes sociétés de transport en commun (SNCB, Tec, Stib et De Lijn), les modes de déplacement collectifs sont boudés par leurs usagers.