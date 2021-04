Avec le retour des beaux jours, les prises en charge se multiplient.

Avec le retour des beaux jours, la nature reprend ses droits et les centres de revalidation pour animaux vivant à l’état sauvage ont beaucoup de boulot. Au CREAVES de Namur, les bénévoles sont aux petits soins depuis plusieurs jours pour un jeune écureuil roux “Il n’a que deux mois. C’est une personne qui nous l’a amené. Malheureusement, comme il a été touché par un humain, sa mère n’en veut plus et ne s’en occupe plus. On le garde donc jusqu’à ce qu’il soit sevré puis on pourra le relâcher dans la nature”, explique Laurence Delcourt, responsable des soins.

À deux pas du petit cabanon qui abrite le mammifère, un couple vient déposer un minuscule animal. Il s’agit d’un moineau qui a été retrouvé inconscient sur le bord d’une route. “On a d’abord cru qu’il était mort. On l’a ramené à la maison et on lui a donné de l’eau avec un peu de miel et il a retrouvé de l’énergie. On a quand même préféré vous l’amener”, explique l’homme d’une cinquantaine d’années à deux bénévoles

L’une d’entre eux ausculte rapidement l’oiseau. Il semble en pleine forme. “Il va bien, il va pouvoir retrouver sa liberté”, assure-t-elle.