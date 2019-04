De 32 dossiers en 2017, la section Crime de la PJF de Bruxelles, la plus importante du pays, est passée à 33 dossiers en 2018. Un niveau historiquement bas. Le taux d’élucidation des affaires criminelles a quant à lui grimpé de 70 à 80 % en un an. Ce qui signifie moins de travail pour l’équipe d’enquêteurs de Jean-Michel Le Moine ? "Pas du tout", rétorque le commissaire. "Le travail est tout simplement différent."

Précisons d’emblée que la Crime de la PJF de Bruxelles ne traite que des décès suspects, meurtres et assassinats avec auteur inconnu ou lorsqu’il s’agit de crimes complexes ou liés au grand banditisme. Sans compter les dossiers des années précédentes toujours en cours. Les affaires intrafamiliales par exemple restent gérées par les polices locales avec qui la Crime collabore régulièrement.

"L’évolution des moyens technologiques nous aide dans nos enquêtes mais fait aussi que la charge de travail est beaucoup plus importante que par le passé. Analyser des images de caméras de surveillance, cela prend un temps considérable par exemple. Nos moyens évoluent mais ceux des criminels aussi", rappelle le commissaire Le Moine dont l’équipe a doublé son appui aux autres divisions de la PJF de Bruxelles en 2018.

"De 66 interventions d’appui, on est passés à 116 l’an dernier. On doit être beaucoup plus souples, notamment en raison du manque de capacité, et venir en soutien à nos collègues de l’antiterrorisme, du grand banditisme, etc. L’inverse vaut aussi."

Quant à la diminution des meurtres à Bruxelles ces dernières années (hors attentats), Jean-Michel Le Moine l’explique par plusieurs facteurs successifs. "Je n’ai pas la réponse exacte mais je pense que la présence des militaires et de la police en rue n’y est pas étrangère. Cela s’explique aussi peut-être par un déplacement de la criminalité vers d’autres villes."