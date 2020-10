Face à l’augmentation vertigineuse du nombre de contaminations et la mise sous pression des services hospitaliers, les différents niveaux de pouvoir multiplient les mesures et les restrictions pour tenter de contenir la flambée de la pandémie de coronavirus.

La Belgique détient le triste record du plus grand nombre de contaminations par habitant, juste derrière la Tchéquie. Ce qui a déjà conduit à fermer les cafés et les bars à Bruxelles tandis qu’ailleurs dans le pays ils doivent baisser le volet à 23 heures. Le sport amateur a aussi été mis à l’arrêt, tout comme les sports de contact en intérieur. De plus, un couvre-feu a aussi été instauré dans différentes provinces, dont le Brabant wallon où il n’est plus permis de sortir entre une heure et 6 heures du matin, sauf pour raison impérieuse.

S’il est encore tôt pour mesurer l’impact de ces mesures, un conseil de sécurité est prévu vendredi et pourrait accoucher de nouvelles interdictions et fermetures. Ce que craint notamment le secteur Horeca.