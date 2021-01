À partir de la semaine prochaine, le nombre de premières doses de vaccin Pfizer administrées sur une semaine sera de 54.300 en Belgique, annonce samedi la taskforce vaccination.

Ce nombre est déjà réparti entre les trois Régions et la Communauté germanophone. Il ne concerne que le vaccin Pfizer, une modélisation des administrations possibles des vaccins Moderna, et plus tard AstraZeneca, sera peut-être effectuée par la suite, précise-t-on. Cette limitation est nécessaire pour garantir l’administration des deuxièmes doses, compte tenu de la diminution des quantités livrées par Pfizer dernièrement, précise la taskforce. Le calcul actuel, qui sera peut-être réactualisé au vu de l’incertitude sur le calendrier des livraisons, est prévu jusqu’à la fin du mois de mars...

(...)