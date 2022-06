Quand la flambée des prix de l’énergie va-t-elle enfin s’estomper ? La question est sur toutes les lèvres à l’heure où les tarifs du gaz, de l’électricité et des carburants défient les prévisions les plus pessimistes de la fin de l’année 2021. Au point que certains en seraient presque à regretter le premier confinement, en avril-mai 2020, lors duquel les prix avaient atteint un plancher. À l’époque, le litre du diesel se monnayait autour d’1,23 € du litre, contre 1,14 € pour le Super 95 et 1,22 € pour le 98.

Depuis, ces carburants ont suivi une courbe ascendante digne des routes les plus pentues du Tour de France. En deux ans, le prix maximal autorisé du diesel a pris 74 % (2,144 €/l aujourd’hui), le 95 a grimpé de 88,7 % (2,155 €/l) et le 98 de 96 % (2,394 €/l, en baisse ce samedi).

Pour certains experts en la matière, la barre des 3 €/l pourrait déjà être atteinte cet été. Un véritable cauchemar pour des milliers d’automobilistes dont certains n’ont d’autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler. L’impact sur leur portefeuille peut parfois être énorme : jusqu’à 3 100 € de plus par an pour une personne qui roule au 98.