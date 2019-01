Catherine Moureaux, bourgmestre de la commune de Molenbeek, a été interrogée par la VRT sur les solutions qu'elle envisage pour éviter les dérapages dans sa commune.



Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, la commune bruxelloise a été le théâtre de violences. Plusieurs voitures ont été incendiées et des façades ont été endommagées. La fille de l'ancien bourgmestre considère qu'il y avait assez d'agents mobilisés le soir du Nouvel An mais évoque un "sous-financement de la zone de police et d'un climat d'émeute". L'une des solutions proposées par Catherine Moureaux est d'organiser plus de fêtes afin d'éviter que celles organisées par les jeunes de la commune ne dérapent.

Les politiques réagissent

Cette déclaration de la bourgmestre a fait grincer les dents de plusieurs politiques, notamment celles de Georges-Louis Bouchez.

La principale intéressée n'a pas tardé à répondre au chef de file MR de Mons. "