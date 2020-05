Colin veut conscientiser les auteurs de commentaires blessants qui se cachent derrière leur écran

Colin vient d’enterrer son frère dans des circonstances difficiles. Léo avait 27 ans. Il est décédé le 28 avril dernier d’un accident de voiture. Le drame s’est produit en milieu d’après-midi au Roeulx, rue de Savoie. Le jeune homme a soudainement perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue. Il est mort sur le coup.

Au-delà du drame, déjà si pénible à traverser, les proches de Léo ont dû affronter des commentaires blessants sur la Toile.

C’est en espérant conscientiser certains, même s’il sait qu’il ne changera pas le monde, que Colin prend la parole aujourd’hui.

“On n’a pas l’habitude de prendre en compte les commentaires qu’on voit sous certains articles parce qu’ils ne nous concernent pas. Jusqu’à ce qu’on soit directement touché. Et c’est ce qui m’est arrivé la semaine dernière. Des articles évoquaient le décès de mon frère sur la route. D’autres, le même jour, parlaient d’un jeune dans le coma suite à un challenge sur les réseaux sociaux consistant à boire de l’alcool. Les commentaires sous ce denier article étaient plus méchants les uns que les autres. J’ai réagi en disant que cela restait malheureux pour la famille, même si je ne cautionne pas ce genre de challenge, mais que je pouvait comprendre la douleur des proches de cette personne, venant moi-même de perdre mon frère. On m’a répondu que ce serait un jeune débile de moins sur Terre et j’en passe. Ce sont des mots qui ajoutent une peine immense à celle déjà présente face au deuil”.

Tant de haine déversée pour passer son temps, dénonce Colin qui ne veut pas faire semblant de rien.

“J’aurais pu passer au-dessus et oublier mais je trouve que c’est important de rappeler aux gens que ce genre de commentaires, cela provoque vraiment de la douleur chez les personnes touchées. A quoi cela sert-il ? Strictement à rien si ce n’est à occuper certaines personnes qui n’ont rien d’autre à faire derrière leur écran. Mon frère n’a pas choisi de mourir et sa mémoire ne doit pas être salie par ce genre de réactions. Personne ne mérite cela alors, si à travers mon témoignage, je peux éviter au moins un commentaire similaire à l’avenir, je serai déjà content”, termine Colin avant de nous envoyer une photo de son frère et lui. Léo, avec qui il travaillait chaque jour depuis toujours.