Dans les jours et les semaines à venir, ne soyez pas surpris si vous voyez des accompagnateurs de train "swiper" (c’est-à-dire déplacer leur doigt sur l’écran tactile pour provoquer une action) sur leur montre. L’idée n’est pas d’indiquer s’ils apprécient ou non le profil d’une personne affiché sur l’écran façon Tinder mais bien de donner le départ du train. Et pour cause, bientôt, une nouvelle procédure de départ de train verra le jour à la SNCB. Exit donc les IOT (les fameux boîtiers à quai que l’accompagnateur tourne avec une clé), la nouvelle procédure de départ se veut plus moderne et se fera avec un smartphone et une montre connectée.

(...)