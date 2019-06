Belgique Dès aujourd’hui, Mopets.com (pour MOther of PETS), le réseau social pour fans d’animaux débarque sur le Net. Cette start-up lancée par une entrepreneuse belge souhaite fédérer les amis et propriétaires d’animaux domestiques ainsi que les professionnels du secteur animalier au sein d’une plateforme collaborative.

Mopets.com se profile à la fois comme un réseau social avec des petites annonces, une plateforme collaborative de services pour animaux de compagnie et un annuaire des professionnels du secteur.

Les propriétaires d’animaux domestiques peuvent y partager publiquement leur amour pour leurs fidèles compagnons en postant des statuts, des photos et des vidéos, mais aussi des signalements d’animaux perdus, trouvés ou proposés à l’adoption. Et les professionnels du secteur animalier (éleveurs, vétérinaires, toiletteurs, éducateurs, gestionnaires de pensions et de refuges…) peuvent s’y faire connaître auprès des (futurs) propriétaires d’animaux de compagnie.

Les particuliers qui offrent leurs services aux propriétaires d’animaux (gardiens de chiens et chats, promeneurs de chiens…) ainsi que les annonceurs qui cherchent à entrer en contact avec des propriétaires d’animaux afin de leur proposer des produits, services et offres commerciales de manière ciblée sont également les bienvenus sur le réseau.

“Il manquait un espace de rencontres, facile d’accès, où les propriétaires d’animaux domestiques pouvaient dialoguer et trouver, en un clin d’œil, toutes les réponses à leurs questions. C’est à ce manque que Mopetsremédie, avec des contributions émanant tant de particuliers que de professionnels. Il ambitionne de devenir la référence pour toutes les questions relatives aux animaux de compagnie : le Facebook amélioré des animaux de compagnie, en quelque sorte.”, indiquent les concepteurs du réseau.