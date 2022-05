C’est un rapport accablant qu’Unia a présenté mardi devant le Parlement wallon. Celui-ci décrit les "souffrances mentales et physiques" qu’ont connues les résidents des maisons de repos en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre durant la crise du Covid. Il y est fait état de "mesures de contention physique ou chimique", de "mort sociale", de "traitement abusif" ou encore d’un "renforcement des vulnérabilités". Le mot "torture" y apparaît plus d’une dizaine de fois pour désigner les traitements inhumains et dégradants dont ont été victimes des personnes âgées. Des situations terribles que l’urgence de la pandémie a provoquées, mais qui ont également été rendues possibles par le manque de moyens dont souffraient déjà les maisons de repos et de soins (MRS).

(...)