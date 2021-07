La performance de nos hôpitaux durant la crise corona a été dépendante de nombreux critères. Y compris régionaux. Un rapport, obtenu en exclusivité, en atteste.

Ce fut pendant longtemps le secret le mieux gardé de la crise du coronavirus. Dans quels hôpitaux, en Belgique, avait-on les meilleures chances de survivre au Covid ou au contraire les plus faibles ?

Au bout d’un an et demi, les autorités ont levé un coin du voile sur ce mystère. Et cela appelle des questions. "Certaines différences sont tellement grandes qu’on ne peut pas les expliquer."

Depuis septembre de l’année dernière, la N-VA essaie d’obtenir la lumière sur ce sujet au Parlement fédéral, mais la question a été bloquée pendant des mois par l’institut de santé publique Sciensano.

Au début de l’année, le quotidien Het Laatste Nieuws s’était emparé de la question mais sans obtenir de réponses significatives. Tant les pouvoirs publics que le secteur redoutaient en effet des interprétations erronées si jamais les chiffres étaient livrés à l’état brut à l’opinion, hôpital par hôpital.

Voici à présent qu’on y voit un peu plus clair sur la manière dont les hôpitaux ont livré la bataille contre le coronavirus.