A 22%, il dépasse de 4,5 points son score électoral de 2019 et pointe devant le PS (19,1%), l'autre gagnant du sondage, en hausse de 4 points de pourcentage par rapport au sondage de mars dernier. À l'inverse, Ecolo passe de la 1e à la 3e place (18%, -2,3 points), mais la baisse la plus forte est celle du PTB, 4e à 13,6% (-2,8 points). Suivent DéFi (10,8%) et, à longue distance, Les Engagés (3,8%). En Wallonie, le PS est le seul à la fête. Avec une hausse de 2,9 points de pourcentage, il consolide sa première place à 25,3% et approche son score de mai 2019 (26,1%). Les suivants se tassent légèrement. MR (-1,2 point) et PTB (-0,6) sont au coude à coude à 19,2% et 19,1%. Ecolo (14,4%) et Les Engagés (8,8%) suivent à distance, loin de DéFI (4,2%).

Au nord du pays, le CD&V se situe à 10,2%, ce qui lui assure la quatrième place. Un autre sondage début mai l'avait placé à un plus bas historique (8,7%), une dernière place qui a participé à pousser son président Joachim Coens à la démission. La N-VA retrouve des forces à la première place (24,9%, +1,5) en accentuant son écart sur le Vlaams Belang (22,6%, +0,4) qui, avant mars dernier, lui avait ravi la 1e place des sondages depuis septembre 2019. Vooruit (14,8%, +0,6) est le plus solide des partis flamands de la Vivaldi. L'Open Vld n'atteint pas les 10% (9,3%) et Groen est à 7,9%, derrière le PVDA (8,5%).

La bonne forme de Vooruit se traduit dans le sondage des personnalités, son président Conner Rousseau faisant jeu égal avec celui de la N-VA Bart De Wever, devant le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld). En Wallonie et à Bruxelles, le trio reste inchangé: Sophie Wilmès (MR) devance Alexander De Croo et le président du PS Paul Magnette.

Le sondage a été réalisé en ligne du 6 au 14 juin derniers auprès de 2.552 répondants. La marge d'erreur est de -3,1 en Wallonie et en Flandre, et de -4,2 à Bruxelles.