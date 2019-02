L'accusé de la tuerie au Musée juif de Belgique, Mehdi Nemmouche, a refusé d'indiquer s'il reconnaissait les ex-otages français en Syrie qui l'ont désigné comme l'un de leurs geôliers, jeudi, devant la cour d'assises de Bruxelles.

Mehdi Nemmouche a une nouvelle fois répondu, à une question de la présidente, qu'il s'exprimerait plus tard. "Je n'ai toujours qu'une réponse: vous le saurez à la fin du procès", a-t-il dit.

Les deux journalistes français venus témoigner devant la cour, Didier François et Nicolas Hénin, n'ont eux "absolument aucun doute" quant au fait que l'accusé était leur geôlier en Syrie.

Les contacts entre Nemmouche et l'EI après son départ "incompatibles avec une désertion

Les contacts entretenus par Mehdi Nemmouche avec l'Etat islamique alors qu'il avait quitté la Syrie sont "incompatibles" avec l'hypothèse d'une désertion, a affirmé jeudi l'ancien otage français Nicolas Hénin. En 2013, il était encore relativement aisé pour un combattant ayant rejoint l'EI de rentrer chez lui, selon le journaliste français. Le groupe djihadiste voulait attirer des européens et ne se montrait dès lors pas trop autoritaire, analyse-t-il.

Courant 2014, les désertions s'accéléraient et l'EI craignait davantage les infiltrations, a poursuivi le témoin. Il y avait dès lors un membre des services de renseignement, l'Amniyat, présent dans chaque groupe pour vérifier les intentions des combattants. Une purge au sein du service mènera même à l'exécution de l'un de ses plus hauts responsables, Abou Obeida, accusé d'être un espion à la solde de la Grande-Bretagne.

Concernant Mehdi Nemmouche, qui a quitté la Syrie en février 2014 avec son passeport, les contacts qu'il a encore entretenus avec l'EI après son départ - notamment un long appel téléphonique avec Abdelhamid Abaaoud - rendent celui-ci "incompatible" avec l'hypothèse d'une désertion, estime Nicolas Hénin.

Mehdi Nemmouche était "atypique" dans le paysage des geôliers en Syrie

Mehdi Nemmouche était quelqu'un d'"atypique" dans le paysage des geôliers auxquels ont eu affaire les quatre journalistes français qui étaient otages de l'organisation terroriste Etat islamique en Syrie durant 10 mois, en 2013 et 2014. C'est ce qu'ont confié deux d'entre eux qui sont venus témoigner jeudi matin devant la cour d'assises de Bruxelles, au procès de l'attentat au Musée juif de Belgique. Pour le journaliste Nicolas Hénin, Abou Omar, alias Mehdi Nemmouche, accusé de la tuerie du 24 mai 2014, était quelqu'un de narcissique. "Il avait envie de passer de longs moments avec nous, en cellule, là où les autres geôliers voulaient qu'on en sache le moins sur eux."

L'intéressé avait un côté fantasque, qui rejoint son personnage joueur, a décrit l'ex-otage.

Le prosélytisme ne faisait par contre pas partie de ses caractéristiques. "Je ne l'ai jamais entendu parler avec la moindre référence religieuse. Lui était clairement très peu religieux. Beaucoup de nos geôliers allaient ponctuer leurs phrases de termes faisant référence à Allah. Je ne me souviens pas, voire pas du tout, d'avoir entendu des invocations divines" de la part de Mehdi Nemmouche, a raconté Nicolas Hénin.

Le journaliste français évoque encore le caractère très extraverti de l'accusé et "une certaine marginalisation au sein du groupe" des geôliers. Il a l'impression qu'il y avait dû y avoir un accrochage entre lui et les "Beatles", un quatuor de djihadistes britanniques connus pour être très violents, qui étaient "beaucoup plus systématiques et militairement organisés".

"Quand les Beatles arrivaient, lui n'était plus là", ont relevé les deux témoins.

Abou Omar était dans l'expansionnisme et perçu comme potentiellement dangereux par le groupe, ont encore confié Didier François et Nicolas Hénin à la cour.

"Mehdi Nemmouche s'est trahi lui-même", selon Nicolas Henin

En souriant pendant les témoignages, Mehdi Nemmouche s'est trahi lui-même, a avancé à la sortie de l'audience Nicolas Henin, l'un des quatre journalistes français qui désignent l'intéressé comme leur geôlier lorsqu'ils étaient otages en Syrie. Avec son confrère Didier François, il a témoigné jeudi matin devant la cour d'assises de Bruxelles, qui juge Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer pour l'attentat au Musée juif de Belgique. "Cela faisait plus de cinq ans que je n'avais plus vu Mehdi Nemmouche et il m'a semblé tel que je l'avais connu. A plusieurs reprises, nos regards se sont croisés et il a eu un petit regard, un petit air narquois, un petit air de défiance à mon encontre", a déclaré à la sortie de l'audience Nicolas Henin.

"Ce que je retiens de particulier, c'est ce moment où il n'a pas pu réprimer son sourire quand on lui a raconté la façon dont il se présentait, dont il venait nous voir en disant 'ah mon petit Didier' en s'adressant à Didier François. Et ça, ça l'a vraiment fait rigoler. Et à ce moment là, en fait, il s'est trahi lui même. Et le visage qui est resté impassible depuis le début du procès, ce visage a parlé pour lui à mon sens", a poursuivi le journaliste.