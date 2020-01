Face à la propagation du nouveau virus semblable au SRAS, qui a déjà provoqué la mort de six personnes en Chine et alerté par l'OMS, le SPF Publique Santé Publique et des Affaires étrangères conseille donc aux voyageurs qui se rendent dans la ville de Wuhan (et plus largement dans la province de Hubei) d’être extrêmement vigilants.

Il y a un mois, un nouveau virus du SRAS serait apparu sur le marché de Wuhan, une ville de l’est de la Chine. Aujourd’hui, le bilan de cette épidémie naissante monte à 6 morts et près de 300 cas recensés en Chine et ailleurs.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) vient d'ailleurs d’annoncer la mort de trois nouvelles victimes du virus apparenté au SRAS apparu récemment en Chine. L’une d’elles, un homme qui souffrait de difficultés respiratoires, était âgée de 89 ans et vivait dans la ville de Wuhan, où les premières infections ont été repérées. Le bilan actuel est de six morts confirmés, 291 cas recensés – dont plus de 200 en Chine – et 922 patients en observation en attente de diagnostic.

Et selon les dernières informations, le mystérieux virus apparu en Chine peut se répandre entre humains. Les autorités du pays l'ont confirmé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a donc convoqué une réunion d'urgence. En France, les médecins doivent par exemple suivre un protocole particulier en cas de prise en charge d'un malade présentant les symptômes d'un mystérieux virus chinois.

"Il est préférable d'éviter tout contact avec des animaux vivants ou morts"

En réaction à la propagation du virus, l'Institute of Tropical Medicine (basé à Anvers) a publié un certain nombre de recommandations. "Les infections ont probablement eu lieu à South China Seafood City (aussi appelé South China Seafood Wholesale Market ou Hua Nan Seafood Market)", rappelle-t-il.

Dans ce marché des fruits de mer, des poulets, des chauves-souris, des marmottes et d'autres animaux sauvages sont vendus, ce qui suggère une zoonose possible de l’épidémie. Le risque de transmission entre humains est possible, mais est probablement faible, selon l'institut. D'ailleurs, le marché est fermé pour nettoyage et désinfection depuis le 1er janvier 2020.

"Le risque de transmission aux voyageurs semble faible, mais il est préférable d'éviter tout contact avec des animaux vivants ou morts, des marchés d'animaux et des personnes malades", ajoute-t-il.

Des mesures strictes à l'égard des voyageurs belges

"Il est vrai que l'OMS suit de très près ce qui se passe en Chine et a demandé au SPF Santé d'ajouter de nouvelles mesures dans l'avis de voyage concernant la Chine. Si voyager là-bas reste sûr, nous avons donc toutefois publié quelques conseils supplémentaires sur notre site web concernant les Belges qui se trouvent dans les régions touchées par le virus. Il s'agit de mesures préventives à suivre", détaille Arnaud Gaspart, parole adjoint du SPF Affaires étrangères.

Parmi elles, il est donc fortement recommandé d'éviter les marchés aux animaux, les animaux vivants et morts, la consommation de viande crue et le contact avec les personnes malades à Wuhan. Une contamination limitée de personne à personne semble avoir lieu.

"Il est par ailleurs conseillé d’adopter des mesures d’hygiène strictes, notamment de se laver les mains régulièrement, d'éviter de fréquenter des personnes qui présentent les symptômes ou sont atteints du virus. En cas d’apparition de symptômes (fièvre, difficultés respiratoires), et il est aussi recommandé de consulter un médecin le plus rapidement possible", préconise-t-il.