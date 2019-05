A la veille du scrutin, retour en sept questions sur les principaux enjeux des suffrages en Belgique.





1. La N-VA sera-t-elle politiquement contournable ?

Cette question est surtout politique et non arithmétique. Que les nationalistes flamands puissent être maintenus dans l’opposition au fédéral sera probablement possible sur le papier. En 2014, la N-VA avait obtenu 33 députés à la Chambre des représentants. En soi, un score similaire, dimanche, ne suffirait pas à la rendre incontournable dans la confection d’une nouvelle coalition.

(...)