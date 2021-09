Les muscles et tendons des jambes de Naël, 6 ans, sont raccourcis, ne se développent pas comme il le faut. Ils sont en continu contractés. Pour atténuer très partiellement ces déficits, tous les 6 mois, il subit une injection de botox qui, durant plus d’un mois, tend à paralyser ses muscles. Il doit alors porter des plâtres. Il prend des médicaments tous les jours.

En gros, de mauvais messages partent aux mauvais moments du cerveau vers ses membres inférieurs. Sa maladie est génétique, il ne guérira jamais, seul son confort de vie peut être amélioré. "Douze cas connus dans le monde", relaie sa maman Flore Vieslet.

L’habitante de Walcourt est éducatrice spécialisée. Naël a 15 mois quand elle détecte un retard de développement. Les médecins consultés alors dédramatisent : "J’étais la mère hystérique. On me disait que chaque enfant se développe selon son système. Que Naël était peut-être plus paresseux que les autres. On nous laissait à nos angoisses."



