"Que l’Antwerp verse à Radja Nainggolan 150 000 euros par mois ou 200 000, seuls 912 euros arriveront à la sécurité sociale. Donc moins de 1 %. Pour un salarié moyen, en revanche, cela implique généralement 38 % de cotisations de sécurité sociale. Combien de temps ? " Le constat concerne le nouveau transfert de l’Antwerp mais plus largement tous les joueurs pros en Belgique, qu’ils évoluent au Standard, à Bruges ou à Anderlecht. Il a été posé sur les réseaux sociaux par Stijn Baert, professeur en économie du travail à l’Université de Gand ce vendredi, provoquant de nombreuses réactions. L’ex-Diable rouge Radja Nainggolan gagnera à l’Antwerp entre 3,5 et 4 millions brut, ce qui constitue un record en Belgique : il devance Simon Mignolet et Adrien Trebel.