La famille de Pairi Daiza compte un sociétaire de plus : il y a cinq jours, Lily, une femelle sitatunga (antilope très à l'aise en milieu aquatique) a vu le jour ! En parfaite santé, Lily fait la fierté des soigneurs, communique le plus beau zoo d'Europe sur les réseaux sociaux. Elle sera visible à la réouverture du parc, en avril. Pour rappel, Pairi Daiza va recruter 600 collaborateurs pour la saison 2019 (d’avril à novembre, ainsi qu’entre le 14 décembre 2019 et le 5 janvier 2020), annonce le parc animalier mardi dans un communiqué. Ces 600 travailleurs seront rejoints par des intérimaires et étudiants.