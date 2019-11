Dans plusieurs villes belges, des zones de basses émissions (ZBE), interdites aux véhicules les plus polluants et aux vieux diesels en particulier, ont été définies. Elles sont actives sur toute la région bruxelloise, à Anvers et, très récemment, à Gand. Des caméras permettent de scanner les plaques et d’envoyer une amende aux contrevenants.

Deux villes wallonnes vont embrayer : Namur et Eupen.

(...)