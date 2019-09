C’était un rêve pour Natacha. Femme active et passionnée par les courses d’endurance, elle projetait de s’envoler pour New York le 31 octobre afin de courir le mythique marathon de Big Apple. "Quand on a appris la faillite de Thomas Cook, j’ai directement appelé le numéro d’urgence du tour-opérateur." Et la réponse n’a pas été de nature à la rassurer.

(...)