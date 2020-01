La saison de reproduction passée semble s’être distinguée par une bonne réussite globale des nichées. Les hirondelles, par exemple, ont été particulièrement nombreuses cet été, mais elles sont à présent parties sous de meilleurs cieux. Les oiseaux sédentaires ont-ils bénéficié également de ces bonnes conditions ? Seront-ils plus présents que d’habitude aux mangeoires ? Les spécialistes de Natagora sont curieux de recueillir les observations du grand public. Le recensement permettra également d’observer de près les chiffres des populations de merles et d’autres espèces sensibles au virus Usutu.

Comme chaque année, les merles noirs, les rougegorges et les accenteurs mouchets venus du Nord et de l’Est de l’Europe s’ajoutent à leurs congénères locaux, ou parfois les remplacent. Ces espèces fuient les climats trop rudes. “L’hiver passé, le merle noir, qui occupait encore 80% des jardins, a pourtant atteint son minimum historique: les effets d’une épidémie du virus Usutu se font sentir sur cette espèce. Le comptage de février nous permettra d’observer l’évolution de l’état des populations et surtout de comparer les régions entre elles, car l’épidémie ne semble pas toucher toutes les régions de la même façon.” précise Antoine Derouaux.

Les résultats du dernier recensement suggéraient également que l’aire de répartition de la perruche à collier ne s’étendait plus pour le moment. S’agit-il d’une stabilisation définitive ou bien la conquête des zones péri-urbaines de notre pays, prédite par certains scientifiques, va-t-elle se poursuivre ? Une autre évolution intéressante qui sera scrutée de près lors de l’édition 2020 de “Devine qui vient manger au jardin”.

Bien entendu, plus elle reçoit de données, plus Natagora peut analyser les tendances et en tirer des conclusions.